di Yan Tsymbal

GROTTAMMARE – Corsi di smartphone, cucina, lingue e tanto altro, saranno presentati dall’Utes il 17 settembre alle ore 18, presso la Sala Consiliare di Grottammare. Un occasione dunque da non perdere, anche in vista della fine della bella stagione. Messi da parte gli ombrelloni e le creme solari nell’estiva Grottammare, è arrivata l’occasione di arricchire il proprio bagaglio culturale con nuove interessanti attività. Ecco quindi nello specifico l’offerta messa sul campo dall’ateneo:

– Smartphone e Tablet. Il corso che aiuta a comprendere come vanno utilizzati i dispositivi divenuti parte integrante della nostra vita.

– Anagrafe digitale. Alla scoperta dei passaggi e procedure necessarie per orientarci nella gestione della nostra identità digitale (SPID) ed i documenti che ci vengono forniti direttamente online.

– Computer per principianti. Ideale per acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare un computer e sfruttarne tutte le potenzialità.

– Lingua inglese. Con un insegnante madrelingua, è possibile addentrarsi nello studio della lingua Inglese su vari livelli.

– Corsi di Cucina. In collaborazione con l’istituto alberghiero vengono attivati diversi insegnamenti: Cucina delle regioni, cucina di pesce, dolci e decorazioni, sushi, pizza e pane ed antipasti.

– Sommelier. Dove è possibile acquisire familiarità con i vini di tutta Italia.