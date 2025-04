SAN BENEDETTO – Martedì 15 aprile, alle ore 21, presso il teatro Concordia di San Benedetto, sarà messa in scena la commedia “Le Donne al Parlamento”, frutto del lavoro realizzato a termine del corso annuale di teatro organizzato dall’Utes.

“Le Donne al Parlamento” è una celebre commedia del drammaturgo greco Aristofane, uno dei più grandi esponenti della commedia attica antica, che risulta ancora oggi di grande attualità. L’autore, infatti, immagina, in forma comica, che le donne di Atene siano riuscite con uno stratagemma a conquistare il potere assoluto della città e, guidate dalla protagonista Prassagora, decidano di travestirsi da uomini per infiltrarsi nell’assemblea del popolo (l’Ekklesia) e prendere il controllo della politica ateniese. L’idea centrale della commedia è quella di dimostrare che le donne sono in grado di governare e di gestire gli affari pubblici meglio degli uomini, criticando, quindi, la mancanza di inclusione e di giustizia sociale del sistema politico dell’epoca.

Lo spettacolo che verrà presentato al Concordia è stato riadattato da Angelica e Stefano Marcucci, che ne cura anche la regia, con l’aiuto regista Antonietta Orsetti, e ne ha composto anche le musiche. Le coreografie sono di Tiziana Bollettini, i costumi di Laura Moretti, le scene di Baldovino Mozzoni, luci e fonica della 7K di Andrea Verzulli e dell’organizzazione dell’UTES Academy. Gli interpreti sono Rosanna Fasola, Maria Luisa Ferri, Donatella Frenquello, Catia Gambetta Doriana Montelpare, Margherita Kowalczyk, Alessandra Mora, Annamaria Onofrio, Nardea Ragni, Giuliano D’Alesio, Luigi Pelletti, Federico Salladini, Roberto Spinozzi.

Il costo del biglietto di posto unico è di €10. Prevendita biglietti presso segreteria UTES 0735 781465