NOTE: San Benedetto Del Tronto, soleggiato, 26°C. Campo in condizioni non perfette, Samb in completo bianco con inserti rossoblù, ospiti in tenuta azzurra. 2200 gli spettatori presenti.

Angoli: 3-2

Ammoniti: Forgione (C), Bianchino (S), Feliz Rabacal (S), De Angelis (C)

Espulsi:

Marcatori: Sbardella (C, 25′ pt), Sivilla (C, 27′ st)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Berti, Conson, Zaffagnini, Cardella, Bianchino, Chinellato, Emili, Feliz, Angiulli, Viscardi, Proia.

A disposizione: Corci, Murati, Migliorini, Luccarini, Mauthe Von Dege, Marras, Umile, Scarponi, Tassi. Allenatore: Sante Alfonsi

CYNTHIALBALONGA: Vilardi, Sbardella, Petti, Fontana, Buono, De Angelis, Ferri Marini, Forgione, Secli, Borrelli, Mirimich.

A disposizione: Santilli, Redondi, Ferrante, Fiorini, Dellavecchia, Giacobbe, Del Canuto, Caon, Sivilla. Allenatore: Stefano Maestà

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, comincia la partita.

5′ Punizione per la Samb da buona posizione: ripartenza di Proia fermato irregolarmente. Cardella al tiro, sulla barriera.

7′ Sambenedettese ancora in avanti, azione fermata per fallo di mano di Conson.

8′ Grande inserimento di Chinellato, trovato però in fuorigioco da Emili.

11′ Calcio d’angolo per la Samb, il primo del match.

12′ Schema su calcio d’angolo non riuscito per la Samb, esce il portiere laziale e fa sua la palla.

13′ Calcio d’angolo per i laziali, Forgione, trovato libero in area ma non concretizza.

19′ La Cynthialbalonga prova a manovrare ma la Samb è solida e non lascia troppo spazio.

25′ GOL DEL CYNTHIALBALONGA: Punizione per la formazione ospite, Borrelli da trenta metri crossa e Sbardella realizza di testa, 0-1.

28′ Ancora gli ospiti in attacco, Borrelli commette però fallo.

30′ Cartellino giallo per Forgione, punizione per la Samb da circa 25 metri.

31′ Cardella calcia male, palla alta sopra la traversa.

33′ Gran dribbling di Emili che però sbaglia l’apertura offensiva sulla trequarti.

35′ La Samb spinge alla ricerca del pari, ma è ancora un po’ troppo imprecisa in manovra.

37′ Laziali che si fanno di nuovo vedere in attacco, ma Secli commette fallo in attacco ai danni di Viscardi.

38′ Brutto fallo di Bianchino, cartellino giallo per il difensore rossoblù.

39′ Punizione sulla trequarti destra per gli ospiti, calcia Borrelli e i laziali sfiorano il raddoppio: è ancora Forgione con un colpo di testa a far tremare la difesa della Samb.

41′ Fallo tattico di Feliz, ammonito anche il centrocampista.

42′ Tunnel di Cardella che trascina la Samb in avanti, palla a Proia che anticipa il difensore laziale e va a terra. Per l’arbitro è tutto regolare, rimessa dal fondo.

44′ Cross di Viscardi, gira di testa Cardella ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Vilardi.

45′ Un minuto di recupero assegnato nella prima frazione di gioco.

45+1′ Squadre negli spogliatoi, il primo tempo finisce 0-1. Vantaggio firmato da Sbardella.

SECONDO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, la Samb dà via al gioco.

3′ La Samb conquista la bandierina. Proia alla battuta.

4′ GOL ANNULLATO ALLA SAMB: sugli sviluppi del calcio d’angolo. Zaffagnini era in fuorigioco.

5′ Cynthialbalonga in attacco, colpo di testa pericolosissimo di Ferri Marini su cross di Forgione. Alto sopra la traversa.

6′ Si prepara ad entrare in campo con il numero 18 Enrico Mauthe Von Dege.

7′ I laziali ripartono, buona chiusura della difesa rossoblù.

9′ Entra finalmente Mauthe al posto di Bianchino.

10′ Corner per la Samb.

11′ Caos in area sugli sviluppi dell’angolo, nessun giocatore rossoblù riesce a trovare il tiro.

12′ Colpo di testa di Chinellato dal limite dell’area, non crea problemi all’estremo difensore Vilardi.

13′ Riparte la Samb con Proia, fermato da De Angelis che viene ammonito.

14′ Fuori Angiulli e Feliz, Alfonsi schiera Marras e Tassi.

15′ Punizione per la Samb dalla destra, con Proia sul pallone. Il tiro del fantasista è debole.

19′ Buona azione offensiva rossoblù, la palla finisce alta sopra la traversa.

21′ La Samb prova a spingere sulla sinistra con Emili, ma il numero 10 viene fermato.

23′ Svirgolata del difensore laziale Fontana, che consegna l’occasione del pareggio a Mauthe dopo la sponda di Chinellato. L’italo-belga non riesce a impensierire Vilardi.

24′ Sante Alfonsi inserisce Migliorini al posto di Zaffagnini.

26′ Cambio negli ospiti, esce l’ex Ferri Marini per fare posto al numero 20 Sivilla.

27′ RADDOPPIO DEL CYNTHIALBALONGA. Scivola il portiere Berti, gol del nuovo entrato Sivilla che gli strappa la palla e conclude agevolmente in rete.

28′ Emili prova a risollevare la Samb con un destro a giro che finisce alto e largo.

30′ Resta a terra Conson dopo uno scontro di gioco. Cambio in vista per il centrale rossoblù.

32′ Conson viene soccorso dallo staff medico ed è costretto a uscire in barella. Al suo posto Umile.

33′ Tra le fila del Cynthialbalonga esce Forgione ed entra Giacobbe.

34′ Corner per la Samb. Ła palla attraversa l’area ma la Samb non trova una conclusione in porta.

38′ Gli ospiti sostituiscono Borrelli con Redondi e Secli con Caon.

41′ Possesso sterile della Samb, che non riesce a proporsi in avanti.

43′ Tutta la Samb nella metà campo avversaria: Proia allarga per Emili che stoppa di petto sulla sinistra e punta il palo opposto: calcia male.

45′ Inizia il recupero, 5 minuti assegnati dall’arbitro.

45+1′ Calcia Emili da fuori, tiro bloccato dalla difesa laziale.

45+2′ Caon subisce fallo, calcio di punizione per i laziali nel cerchio di centrocampo.

45+3′ Punizione per la Samb, Chinellato è però in offside.

45+4′ La Samb è ancora schiacciata dal Cynthialbalonga nonostante il punteggio. Rimessa offensiva per i laziali.

45+5′ Tiro in porta di Caon, sicuro Berti sul suo palo.

45+6′ Finisce qui, la Samb viene battuta per 0-2 dal Cynthialbalonga tra i fischi del Riviera.