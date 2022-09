ANCONA – Ancora un serio incidente tra auto e scooter, il secondo della giornata nelle Marche: questa volta il sinistro si è verificato nel Capoluogo di regione. Lo scontro è avvenuto in Via Alpi, all’incrocio con Via Appennino, e ad avere la peggio è stato lo scooterista, un 17enne volato a terra dopo lo schianto. Dopo il rapido intervento dell’ambulanza della Croce Gialla, il ragazzo è stato portato in codice rosso all’Ospedale di Torrette.