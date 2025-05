SAN BENEDETTO – Nella mattinata di oggi, 10 maggio, intorno alle ore 11, si è verificato un sinistro stradale sul lungomare di San Benedetto, ad altezza Geko Village. Coinvolti nello scontro due mezzi, un’autovettura e una moto.

A seguito dell’impatto, il due ruote è finito sbalzato contro un albero. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per la messa in sicurezza del mezzo, la Polizia Municipale per i rilievi di competenza e il personale sanitario.

Rimasto ferito il conducente della moto. L’uomo, fortunatamente, non sarebbe grave.