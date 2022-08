RIPATRANSONE – Riportiamo un comunicato del gruppo comunale di Ripatransone Progetto Paese relativo alle condizioni della strada Montebove.

“Dopo le lamentele degli abitanti per i pericoli e i disagi per automobilisti che la transitano, siamo andati a verificare. Negli ultimi anni non è mai stata fatta manutenzione. Fra buche e avvallamenti, la strada non è percorribile soprattutto in caso di pioggia. Montebove è una strada pericolosa e impraticabile per la mancata manutenzione di anni, così da rendere difficoltoso e pericoloso il traffico per tutti gli automezzi che vi transitano e per la stessa incolumità dei trasportati. La documentazione fotografica vale più di mille parole perché mostra realmente il degrado e l’abbandono presente da troppo tempo…”