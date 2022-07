RIPATRANSONE – Segue comunicato stampa del gruppo consiliare di Ripatransone “Progetto Paese”.

I cittadini di Ripatransone e di tutti gli altri paesi del circondario, ormai da anni, chiedono ai responsabili della Provincia di Ascoli Piceno che vengano fatte le righe di mezzeria, ormai totalmente scomparse, lungo le strade provinciali verso Grottammare, la Val Tesino e Menocchia, Cossignano, ecc.

I tratti di strada, oltre ad essere sprovvisti della linea di mezzeria, sono irregolari e rovinati e la preoccupazione nasce anche dal fatto che l’autunno si avvicina e con esso le nebbie; chi vive in zone nebbiose, conosce perfettamente l’utilità delle linee di mezzeria perciò non si può fare a meno di chiedersi come faranno i pendolari a salire in macchina ogni mattina per andare al lavoro. Come ci si sposterà verso il mare?

Numerose le segnalazioni a più livelli fatte negli anni passati, quindi, ci si aspetterebbe da parte della nuova Amministrazione la massima attenzione e serietà nei confronti di questa problematica. Ne conseguono delusione e rabbia per una situazione ancora irrisolta e una piccola e (ci si augura non) futile speranza che qualcuno si faccia carico del problema, aiuti a sistemare le strada e a ripristinare la mezzeria. D’altronde non si dice forse che la speranza è sempre l’ultima a morire?