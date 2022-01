“Il sindaco Lucciarini, comunicò che i lavori si sarebbero conclusi entro la fine dell’anno, ma della riapertura della strada non c’è traccia. Non è possibile chiedere pazienza ai residenti” – incalza la minoranza

RIPATRANSONE – Di seguito una nota di progetto Paese, minoranza consiliare di Ripatransone.

“La Sp. n. 126 “Strada San Rustico” è ancora chiusa. A marzo 2021 leggevamo della chiusura della San Rustico al transito per la durata di 4 mesi, al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza che prevedevano l’intervento di consolidamento della strada con pali trivellati, il rifacimento del fondo e il nuovo asfalto. Si trattava del secondo stralcio dei lavori dopo il taglio della vegetazione e il montaggio della rete parasassi, lavori che furono programmati dall’Anas in coordinamento con la Provincia di Ascoli Piceno.

A luglio 2021, denunciammo la questione della chiusura della strada San Rustico, poiché da oltre 1 mese e mezzo nessuna ditta era al lavoro e gli utenti, compresi scuolabus e ambulanze, erano costretti ad utilizzare percorsi alternativi ma pericolosi per la circolazione.

Il sindaco Lucciarini, in una nota dell’ottobre 2021, comunicò che i lavori procedevano in modo spedito e che si sarebbero conclusi entro la fine dell’anno, ma il 7 dicembre 2021 comunicava alla stampa e sui social che ci sarebbe stata una proroga dei lavori di breve durata per poi riaprire la strada Provinciale San Rustico a stretto giro.

Ebbene la fine dell’anno è arrivata e passata, della riapertura della strada non c’è traccia, come non c’è traccia dell’azienda affidataria dei lavori. Che fine avrà fatto, dato che sono mesi che il cantiere è chiuso? Non c’è nessuno che lo sa?

Vorremmo ricordare al nostro caro Sindaco che le altre strettissime strade utilizzate non sono per nulla favorevoli né consigliabili per una buona circolazione e che, purtroppo, si stanno verificando troppi incidenti stradali sulle stesse o agli incroci. E non è possibile chiedere pazienza ai residenti, perché tali problematiche non possono essere sempre scaricate sui cittadini.

Arriva un momento nella vita in cui il toro va preso per le corna e non si può rimanere in silenzio: caro Sindaco è ora che alzi la voce e “sbatti i pugni” o dobbiamo intervenire noi di Progetto Paese?

