GROTTAMMARE – Un’altra situazione di degrado segnalata da un nostro lettore. Si tratta del Parco dello Sport, l’area verde attigua ai campetti nella zona del centro Commerciale “L’Orologio” di Grottammare. Un parco frequentato da ragazzi, da famiglie con i bambini, ci sono anche alcuni giochi. C’è un tavolo, molto frequentato, dove le persone si fermano a mangiare. Non abbiamo aspettato tempo per andare a documentare con delle foto.

In terra ogni sorta di rifiuto tra cui numerosi profilattici usati proprio lì dove la gente mangia ed i bambini giocano. Inoltre sono presenti numerosi escrementi di cane, che i proprietari non si curano di raccogliere. Basterebbe fare qualche passo ed utilizzare gli appositi contenitori per rifiuti presenti nel parco.

Le aree verdi devono esere fruite da tutti, ed è dovere di tutti non insozzarle e mantenerle pulite. Forse non sono bastati tre anni di pandemia, due mesi di Lockdown, le Zone Rosse e i Green Pass (tutte restrizioni alla libertà personale) ad insegnare che l’igiene e la salute di tutti vanno salvaguardati. Il Vaiolo delle Scimmie si trasmette prettamente per via sessuale e non è sicuramente idoneo lasciare in terra i preservativi usati. Basta un po’ di buon senso e di civiltà per godere di quella libertà che ancora abbiamo, non trasformandola in licenza e capire che le aree verdi ed i beni comuni sono beni di tutti, e rispettandoli rispettiamo noi stessi.