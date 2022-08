SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande Successo per il cantante Giorgio Ciabattoni che ha lanciato il suo primo brano inedito Stella al Festival We Love Music a Valcea in Romania, il più grande Festival di Musica di quattro giorni realizzato in un immenso bosco con circa 20 mila persone.

Il nostro Giorgio ha aperto l’ultimo giorno del Festival domenica 21 agosto con il suo nuovissimo brano tutto in italiano composto assieme ai dei grandi autori toscani . In scaletta come italiani nella serata hanno cantato Alessandro e Guya Canino, con la famosa canzone Brutta successo intramontabile del 1992 ed i mitici Ricchi e Poveri che come sempre hanno chiuso in bellezza la serata.

Per il nostro Giorgio dopo tanti anni di Live in giro per il mondo ora finalmente si apre un nuovo capitolo con questo singolo inedito che verrà lanciato anche in Italia i primi di settembre.