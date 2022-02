SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Soriano si fionda nel passato.

Domenica 20 febbraio, dalle ore 19, l’Antico Caffè Soriano celebrerà i mitici anni ’80 con un nuovo evento: “La notte del Claridge”. La serata, che prende il nome dallo storico bar ‘Claridge’ di Viale De Gasperi, sarà accompagnata dalla musica di Giorgio Ciabattoni e Paolo Love, mentre dietro al bancone siederà il signore dei barman, Vladimiro Foddi (attuale barman resident del Soriano).

Così i fratelli Carlo ed Erminio Giudici, proprietari del Soriano: “Veniamo da un periodo impegnativo in cui abbiamo dato testimonianza della nostra capacità di reazione. Non abbiamo voglia di arrenderci, e ora stiamo mettendo il piede sull’acceleratore perché stiamo uscendo da questa situazione e vogliamo anticipare, se non cavalcare, il superamento dell’onda pandemica, ‘surfando’ sull’onda del ritorno alla normalità. L’ultimo venerdì sono stati fatti 55 brodetti, e per San Valentino abbiamo chiuso le prenotazioni 3 giorni prima.

Questo evento – proseguono i titolari – rievoca gli anni 80′ e ciò che è stato fatto nel tempo. La serata, riallacciandosi a quello storico locale, parlerà di quel periodo dal punto di vista musicale, gastronomico e dell’American Bar. Due saranno le proposte riguardo i menù: uno più vicino all’aperitivo, l’altro più inerente alla cena. Sará una serata a base di drink, musica dal vivo, aperitivo-drink e aperitivo-cena, anche lì con cocktail dal sapore vintage. Abbiamo già raccolto molti consensi”.

Gli allestimenti scenografici, a tema tra il blu e il nero (com’era il locale del Claridge), verranno curati da Giovanni Neroni, che ha recentemente collaborato con Giobbe Covatta alla realizzazione della produzione su Sisto V; il lavoro in cucina, invece, sarà curato dagli chef Simone Muscella e Simone Ventresca (i menù sono disponibili in foto).

Per prenotazioni il numero da contattare è il seguente: 0735 480648

