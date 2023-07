SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sold out per sabato 15 Luglio all’evento “Tra il Mare e le stelle” organizzato dall’associazione EventualMente in collaborazione con il Consorzio vini piceni e con il Comune di San Benedetto del Tronto. La cena lungo il Molo, seduti tra le opere d’arte del MAM (Museo d’Arte sul Mare) con vista sul mare aperto ha registrato da subito grande interesse di pubblico che conferma l’attenzione per un nuovo modo di intendere il turismo.

I mille ospiti che hanno prenotato i loro biglietti sono attesi dalle 19.30 al Molo dove la serata inizierà con un aperitivo lungo il Blu Carpet che li condurrà in sala per la cena. Il menu della serata è realizzato con pesce dell’Adriatico e lascia spazio al pesce azzurro, all’orto e alla tradizione. Un esempio le olive al brodetto alla sambendettese dello chef Davide Di Fabio che con affetto torna nella sua città natale dove si è formato presso l’Alberghiero Buscemi. Anche gli studenti dell’Alberghiero sono parte dello staff di sala che vedrà coinvolti i Sommelier della Fondazione Italiana Sommelier per il racconto dei vini del produttori del Consorzio Vini Piceni.

Main sponsor della manifestazione l’azienda Panichi di Ascoli, a seguire Pin Up (che vestirà il personale), A New Event, Fifa Security, Cidas. Mentre i partner Istituzionali sono il Comune di San Benedetto del Tronto, la Regione Marche, Confindustria Ascoli Piceno e Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Si ringraziano i partner enogastronomici che costellano di eccellenze il menu: Consorzio Vini Piceni, Meletti, Evoo, Agrimontana, Dolomia, Club Kavè, Verrigni e Vignola.

“Organizzare questo evento è stata una bella sfida di gruppo “- afferma Erminio Giudici, ideatore del format Tra il Mare e le Stelle – Aziende partner, chef e Istituzioni hanno lavorato fianco a fianco per rendere possibile questa serata che siamo sicuri sarà un aiuto alla promozione del nostro amato mare”.

Altre info sull’evento al sito: www.marestelle.it |

MENU

APERITIVO

Olive al Brodetto alla Sambenedettese

(Davide Di Fabio)

ANTIPASTI

Involtini primavera Estate 2023

(Francesco Brutto)

Fiori di zucca, ricotta, alici di San Benedetto del Tronto, zucchine e tartufo nero estivo

(Stefano Ciotti)

PRIMO

Pasta in Brodetto alla Sambenedettese

(Davide Di Fabio)

SECONDO

Calamari, pesto di rucola e pomodorini

(Nicola Fossaceca)

DOLCE

Come un cannolo profumato al caffè

(Giuseppe Amato)