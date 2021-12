Aperitivo, cena e musica live, mercoledì 8 dicembre al Viniles.

La serata si accende al ritmo coinvolgente della Juiceband, con Giorgio Ciabattoni e Paolo Cognigni, in arte Paolove, entrambi personaggi storici della Riviera.

Giorgio Ciabattoni, che ha portato nel mondo il suo Giorgio Live Show, tornerà a San Benedetto appositamente per l’evento, dopo aver fatto la sua undicesima tappa in Inghilterra. Giorgio si esibirà in quello che era il suo locale dopo ben 14 anni.

A condividere la scena con lui sarà Paolove, noto vocalist e Dj dei migliori locali della Riviera.

Il duo ha creato 10 anni fa la Juiceband, una band unica nel suo genere perché composta non da soli musicisti di spicco – come Bruno Chelli, Paolo Liberti, Daniele Di Pietro – ma anche da un vocalist che sa coinvolgere il pubblico. Una formula che l’ha resa famosa in mezza Italia.

Preparatevi dunque a una serata piena di musica, ricordi e tanto divertimento!

Info e prenotazioni: 3470805748 – 3482624559

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.