ALBA ADRIATICA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 agosto, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica volto a

garantire sicurezza e legalità nel territorio della Val Vibrata nell’ambito dell’Operazione

“Estate Sicura” per la stagione estiva 2022.

Nella notte compresa tra venerdì 19 e sabato 20 agosto, i Carabinieri delle Stazioni di Alba

Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto, con l’ausilio di altri reparti di questa Compagnia, hanno

svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato a contrastare tutti quei

reati e violazioni amministrative connessi al fenomeno della “movida”.

Nell’ambito del servizio, che ha visto l’impiego simultaneo di numerose pattuglie, sono state

denunciate in stato di libertà 5 persone.

In particolare un 20enne del posto, già noto alle forze

di polizia, è stato deferito per spaccio di sostanze stupefacenti “eroina”. Il ragazzo aveva

ceduto, dietro corrispettive euro 25, grammi 2,5 del citato stupefacente ad un ragazzo della Provincia di

Ascoli Piceno che, a sua volta, è stato alla Prefettura di Ascoli Piceno quale assuntori di

sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto operativo è stato deferito per ricettazione un

marocchino 36enne, poiché durante il controllo e successiva perquisizione personale è stato

trovato in possesso di un portafoglio contenente una postapay provento di furto ad un giovane

di Martinsicuro ed un Iphone 13 compendio di furto, nei giorni scorsi sulla spiaggia, a i danni

di una turista del reatino.

Sul fronte dei controlli alla circolazione stradale con l’utilizzo dell’etilometro sono state

denunciate tre persone. 2 per guida in stato di ebbrezza, poichè alla guida dei rispettivi

automezzi con un tasso alcolemico di 2,96 G/L e 1,07 G/L, oltre le 22 e prima delle 7

successive. Ad entrambi è stato sequestrato amministrativamente il veicolo, e ritirate le patenti

di guida, mentre un uomo è stato trovato a circolare con un ciclomotore senza patente, poiché

revocata dalla Prefettura di Teramo – recidivo nel biennio –.

Nella circostanza elevate

numerose contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada per complessivi euro 2.400 circa, ritirate 3

patenti e 2 carte di circolazione, decurtati una dozzina di punti patente; effettuati i controlli

anche ad attività commerciali.