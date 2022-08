ANCONA – Episodio increscioso quello accaduto ieri sera in via Circumvallazione. È stato necessario l’intervento della Polizia, a causa di una lite tra ex fidanzati. I due, quarantenni anconetani, sono già noti alle Forze dell’Ordine: già in altre occasioni avevano scatenato violenti litigi, spesso in preda all’alcool. L’uomo, residente a Falconara, è solito recarsi in via Circumvallazione, dove la ex compagna occupa abusivamente un’abitazione, creando disagi ai residenti: non potrà entrare nel capoluogo, avendo ricevuto dalla Questura un foglio di via obbligatorio per tre anni.