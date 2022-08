GROTTAMMARE – “Le sei settimane a Grottammare resteranno per me uno dei migliori e più dolci ricordi della mia vita” – Così scrisse Franz Liszt il 7 settembre 1868 da Roma, al suo padre spirituale, don Antonio Solfanelli, con il quale aveva trascorso una villeggiatura nel piccolo porto dell’Adriatco, ospite del Conte Fenili.

Da quella villeggiatura trae spunto il Festival Liszt giunto ormai alla sua ventesima edizione che, dall’ormai lontano 2003, vede eccellenze del panorama internazionale esibirsi a Grottammare ed è un’occasione per riunire ancora i fondatori: la giornalista Tiziana Capocasa, i musicisti Federico Paci e Maurizio Baglini, oltre ormai all’immancabile presenza di Pierre Reach che dalla prima edizione, è divenuto ormai una colonna portante del Festival. Quest’anno tre settimane di appuntamenti molto coinvolgenti, a partire dal Concerto all’Alba del 18 agosto, sulla spiaggia antistante Piazza Kursaal, fino al 3 settembre.

Oltre ai vent’anni del festival si festeggiano anche i 30 anni all’opera del basso Grottammarese Andrea Concetti che la sera del 24 Agosto canterà brani tratti dal “Don Giovanni” e da “Il Flauto Magico” di Mozart, “Tre sonetti del Petrarca” di Liszt, un’aria di Filippo II dal “Don Carlo” di Verdi, con l’accompagnamento della violoncellista sambenedettese Margherita Paci. Passando per le canzoni del Napoletane, Concetti concluderà il concerto con “Solo per me” di Vinicio Capossela per rimarcare il tempo trascorso in questi suoi trent’anni di carriera. Concetti vestirà costumi disegnati da Pierluigi Pizzi, della storica Sartoria Tirelli, famosa nel mondo per aver confezionato, tra gli altri, i vestiti de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, “Marie Antoinette” di Sofia Coppola ma anche della serie TV “Vikings”, con una tradizione d’eccellenza anche per opera e teatro.

Un traguardo importante per una manifestazione, organizzata dalla Città di Grottammare e dalla Fondazione

Gioventù Musicale d’Italia presieduta da Rita Virgili, con la partecipazione della Città di Ripatransone e il sostegno della Regione Marche, che anno dopo anno ha visto crescere la sua notorietà tra appassionati e non solo, anche fuori dai confini nazionali. Un sostegno, sempre più ampio, che si alimenta oltre che da

sostenitori di lunga data, anche da giovani e curiosi intenditori.

Il Festival annualmente si muove sul solco della tradizione, alla riscoperta del vasto repertorio lisztiano e dei musicisti della sua epoca, con uno sguardo alle proposte innovative, fino a compositori contemporanei.

Il festival offre un ricco cartellone tra musica da camera, virtuosismo e lirica. Ad esaltare la musica sono anche i luoghi in cui essa si genera, le chiese del Paese alto, il Teatro delle Energie, la spiaggia all’alba.

Quest’anno diventa anche itinerante, nei luoghi più suggestivi del vecchio incasato che ospiteranno i giovani talenti per un’esperienza unica, immersi tra monumenti e scorci panoramici. Dopo ferragosto il Festival pianistico vedrà succedersi sul palco i nomi più grandi del concertismo internazionale insieme a talenti emergenti.

Tre settimane di appuntamenti, molto coinvolgenti, a partire dal Concerto all’Alba del 18 agosto, sulla spiaggia antistante Piazza Kursaal fino al 3 settembre, ad attendere chi vorrà cogliere l’occasione sarà un programma che lo stesso direttore artistico, Francesca Virgili ha definito “entusiasmante”. “Presento con grande piacere la XX edizione del Festival Liszt– afferma- che è stata ideata per ripercorrere insieme la storia del Festival. Avremo infatti grandi musicisti che

sono stati con noi sin dalla prima edizione, come Maurizio Baglini componente del Comitato

artistico organizzativo, Pierre Reach che è intervenuto alla prima edizione ed è rimasto sempre con noi anche come consulente scientifico, Paolo Marzocchi che ha suonato alla prima edizione proprio a Ripatransone, e ancora la presenza del grande Andrea Concetti che ha scelto la sua città ed il Festival per festeggiare i suoi 30 anni di musica e teatro. Una edizione quindi davvero speciale, così come sono speciali tutti i giovani che interverranno”.

“Quest’estate si festeggiano 2 anniversari – ha dichiarato il sindaco Enrico Piergallini – i venti anni del Festiva Liszt e i trent’anni

di carriera del concittadino Andrea Concetti. Per il FestivaLiszt è il momento di tirare le somme: dopo venti anni, insieme al festival Cabaret Amoremio!, il Liszt si è consolidato come l’altro grande Festival della programmazione estiva: il primo orientato sull’intrattenimento, il secondo invece sulla ricerca, come dimostrano i saggi racchiusi nel catalogo. Una scommessa vinta dopo

20 anni. I 30 anni di carriera di Andrea Concetti e il grande successo conseguito in tutto il mondo

sono invece da esempio per le giovani generazioni e per quanti vogliono e vorranno muovere i primi passi nel mondo delle spettacolo”. Per Rita Virgili, presidente della Fondazione GMI si tratta di “un traguardo importante, una ventesima edizione molto particolare e significativa, un po’ nostalgica che festeggeremo con la presenza di alcuni musicisti presenti alla prima edizione”.

Visibilmente emozionato il giovane pianista Davide Massacci, per il suo debutto al Festival Liszt, che dice : “Negli anni passati ho vissuto il festival come attento spettatore, mi sembra quasi un sogno poter partecipare come musicista, per me è un grande onore ed una grande emozione poterci essere”.

Il sipario si alzerà all’alba del 18 agosto, all eore 5,30, con uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival: il mare, l’alba, il fascino della voce recitante dell’attore Eugenio Olivieri, e le note delle pagine musicali più coinvolgenti

eseguite da Davide De Angelis, Daniele Di Teodoro, pianoforte, Massimiliano Pitocco,

bandoneon, Giuseppe Federico Paci, clarinetto.

A seguire il 21 Agosto al Teatro delle Energie, in rappresentanza dei grandi Premi, si esibirà Jae Hong Park, vincitore del Concorso pianistico internazionale “Ferruccio Busoni 2021”.

Appuntamento imperdibile, il 22 agosto, si potrà assistere all’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione di Liszt per due pianoforti, di Maurizio Baglini e di Simone Librale.

Molto atteso l’evento del 24 agosto “30 anni all’Opera!” di Andrea Concetti, sempre al Teatro delle Energie, serata imperdibile con una delle voci più belle del canto internazionale che festeggia nella sua città i 30 anni di carriera.

Il 26 Agosto, nella Chiesa di San Giovanni Battista e nelle vie del vecchio incasato “I giovani e Liszt” serata itinerante con Davide Massacci, Angela Carradori, Punti di Flexo, Akustico Sax Quartet, Trio

Maurice, Laboratorio Unplugged.

Il 28 Agosto, chiesa di San Giovanni, esibizione di Pierre Reach infine al Teatro Mercantini di Ripatransone, il 3 settembre Paolo Marzocchi con il recital “Est side story”.

“Il Festival guarda al futuro- aggiunge Francesca Virgili- ringrazio quindi in modo particolare Giuseppe Paci, nuovo direttore artistico della sede “L. Petrini” della Gioventù Musicale per il prezioso sostegno e per le sue idee, oltre chiaramente a tutti coloro che hanno creato il Festival e lo hanno sostenuto da sempre”.

Molto soddisfatto il consigliere delegato al

turismo del Comune di Ripatransone, Stefano Fraticelli, presente alla conferenza stampa, del concerto conclusivo che si terrà a Ripatransone con lo stesso musicista, Paolo Marzocchi che suonò sul posto alla prima edizione, si auspica una sempre maggiore collaborazione con la costa. Per quanti decideranno di fare, dal 18 agosto al 3 settembre, un’immersione nel cuore musicale del Piceno, un’esperienza unica ed indimenticabile.

Ingresso:

18 Agosto libero,

concerti del 21, 22, 24, 28 agosto e 3 settembre: intero – 10 euro, ridotto – 8 euro.

Abbonamento intero -40 euro,

Abbonamento ridotto – 25 euro (fino a 25anni).

Prevendita presso online www.ciaotickets.com

Info e prenotazioni: 380 5921393.