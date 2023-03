00SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata presentata alla stampa nella mattinata dell’8 Marzo la nuova stagione dei concerti 2023 avente il titolo “Itinerario Musicale nella città che vive”. Ad esporre il cartellone la Presidente della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia Rita Virgili e l’Assessore alla Cultura Lina Lazzari.

“Ho sempre ritenuto che chi si candida ad amministrare una città debba avere un progetto – dice l’assessore Lazzari – ed io ho sempre cercato di attuarlo. Il progetto è quello, di fare in modo che la cultura possa permeare il nostro territorio. L’obiettivo è quello di portare la cultura ovunque. Questa città non ha molti luoghi deputati, però ha luoghi, che devono essere valorizzati, e quest’Anno noi abbiamo cercato di portare la musica altrove. Porteremo la musica in luoghi non strettamente convenzionali”

“La nuova stagione primaverile, attraversa i luoghi deputati per la cultura, più importanti della città – soggiunge Rita Virgili -abbiamo dato un titolo che voleva rendere il progetto: Itinerario Musicale nella città che vive, nei teatri, sui luoghi di lavoro nei musei, nelle scuole e nella casa comunale. Partiremo dal Teatro Concordia, che è il centro nevralgico culturale della città. Si recherà sui luoghi di lavoro, infatti avremo un concerto presso la show room della Emilcar, che è una delle ditte che è sempre vicina alle stagioni dei concerti. Avremo un appuntamento presso il Museo Bice Piacentini, poi il 14 Maggio saremo nella Sala Consiliare del Comune, che sarà dedicato alle scuole. Concluderemo la stagione presso l’Istituto Alberghiero, con la vista sul porto, ed il concerto sarà seguito da un Apericena sulla terrazza dell’Alberghiero”

