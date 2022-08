SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre appuntamenti a cura del laboratorio teatrale Re Nudo di San Benedetto del Tronto con il recital di racconti, musiche e canzoni “Quante storie“.

Si parte lunedì 8 agosto, alle ore 21,15, in piazza Damiani a Ripatransone; si prosegue martedì 9 agosto, sempre alle ore 21, 15, nella piazzetta di Cerreto di Montegiorgio, mentre il terzo e ultimo appuntamento è in programma per mercoledì 10 agosto, alle ore 18,30, sul litorale della Riserva Sentina, presso la Torre sul Porto, a San Benedetto del Tronto.