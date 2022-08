CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota stampa del Sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni:

“Abbiamo trovato finalmente un mezzo turistico che collega il lungomare al nostro vecchio incasato. Venerdì 29 luglio è partita la corsa e la partecipazione è stata ampia.

Il trenino sarà presente ogni venerdì sera dalle 20 alle 24 circa e partirà dal lungomare Sauro, vicino alla pineta centrale, ed arriverà dopo la porta d’ingresso del Paese Alto.

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per mettere in campo anche questa proposta, dagli Uffici alla Polizia Locale; la ditta Reali, proprietaria del trenino, e i residenti del Paese Alto che con pazienza e disponibilità il venerdì sera rinunciano al parcheggio in piazza. Ricordo che quest’anno la ztl è meno ampia, c’è l’accesso libero per motorini e moto e c’è la possibilità di entrare e parcheggiare all’ingresso ovest di Marano; rimane attivo e gratuito il servizio di Bus navetta nei fine settimana di luglio e durante tutte le sere di agosto”.