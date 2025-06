CUPRA MARITTIMA – Segue una lettera del sindaco di Cupra Piersimoni agli studenti, giunti oggi all’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 24-25.

Terminano oggi le lezioni e auguriamo ai nostri studenti di potersi godere una splendida estate.

In bocca al lupo inoltre a tutti i ragazzi che dovranno affrontare gli esami.

A settembre, per quanto riguarda Cupra Marittima, le lezioni dell’Istituto comprensivo riprenderanno presso le sedi dislocate e in diverse occasioni già comunicate:

-la scuola materna in via statale Adriatica nord (accanto al Ristorante Anita) a Cupra Marittima;

-la scuola primaria a tempo normale nell’edificio sito in via del Lavoro a Cupra Marittima;

– la primaria a tempo pieno, presso la struttura ex “forever young” a Villa Santi di Massignano;

– la secondaria di primo grado, all’interno dell’edificio scolastico del comune di Massignano.

I privati stanno ultimando i lavori per la predisposizione dei locali che ospiteranno la scuola e come Amministrazione stiamo organizzando il trasloco dei materiali da portare nelle nuove sedi.

É in corso anche la gara per la gestione della mensa che si concluderà i primi giorni di luglio; l’attuale gestione infatti scade al termine di questo anno scolastico (con la conclusione della scuola materna).

Stiamo riorganizzando inoltre il trasporto scolastico vista la dislocazione degli studenti su più plessi di cui alcuni anche fuori comune.

Faremo durante l’estate e comunque prima della ripresa delle lezioni, degli incontri con genitori e scuola per la definizione dei dettagli.

Si tratta di un’opera ciclopica per Cupra Marittima che siamo orgogliosi di portare avanti insieme alle famiglie e al mondo della scuola, come risposta ad una problematica annosa per il nostro Paese, con le difficoltà del caso ma con tutte le energie disponibili e con determinazione.

L’Amministrazione rimane come sempre a disposizione per informazioni o chiarimenti su qualsiasi questione, anche quelle relative alla scuola.