SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È Raúl Brancaccio il campione della San Benedetto Tennis Cup, torneo del circuito ATP Challenger ospitato questa settimana dal Circolo Tennis Maggioni. Il giocatore di Torre del Greco, alla sua prima affermazione a questi livelli, ha battuto un acciaccato Andrea Vavassori in un’ora e un quarto, con un doppio 6-1.

Abbiamo intervistato Brancaccio direttamente in campo, nell’immediato post-partita. «Spero sia la svolta per la mia carriera, ho lottato tanto per raggiungere questo obiettivo, sono molto contento di avercela fatta. Non mi voglio fermare qui, voglio spingere sempre più in alto per chiudere l’anno sempre più su. L’obiettivo principale era quello di raggiungere i top 200 ATP, ci sono molto vicino: dopo aver raggiunto le qualificazioni degli US Open, vorrei qualificarmi di diritto anche per gli Australian Open. Sono molto contento, è un mix di emozioni. Un mese fa ho iniziato un percorso con il mio nuovo allenatore, che è il fratello di David Ferrer: penso che la mia crescita sia merito suo, mi conosce fin da piccolo, e il feeling che ho con lui è una cosa speciale. Sono molto contento, la mia vittoria era inaspettata alla vigilia ma questo ambiente è spettacolare, il circolo è magnifico e la zona è molto carina. In più, la mia famiglia vive a Pesaro quindi è potuta venire a vedermi: è stato tutto molto bello».