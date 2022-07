SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assessore Andrea Sanguigni ha presentato, oggi 27 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune, l’incontro di calcio di beneficenza che opporrà una selezione di amministratori e dipendenti comunali agli atleti dell’Asd Stella del Mare. La partita, in programma al Campo Europa venerdì 29 luglio alle 18, vedrà protagonisti anche giocatori del Porto d’Ascoli Calcio e vecchie glorie rossoblù.

«L’idea di questa partita è nata in modo goliardico, per coinvolgere gli amministratori e i funzionari del Comune e farli giocare al Riviera. L’idea si è trasformata in un evento benefico, che avrà luogo al Campo Europa: il messaggio che vogliamo trasmettere alla cittadinanza è che lo sport può davvero unire».

«Abbiamo chiesto aiuto anche ai calciatori del Porto D’Ascoli, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e potranno darci una lezione anche giocando da fermi» – scherza Sanguigni – «Vogliamo ringraziare Saxa Srl, che ci ha fornito 40 divise con lo stemma della Festa della Madonna della Marina: questo ha un significato importante, soprattutto per l’Associazione Stella del Mare che ha organizzato con noi l’evento. Vorremmo riproporre questa partita ogni anno».

«Coinvolgeremo sia ragazzi normodotati che ragazzi con disabilità, e durante la partita raccoglieremo fondi a scopo benefico. Speriamo di non crepare dopo due minuti» – ironizza l’Assessore – «non siamo molto atletici ma credo che ci divertiremo, e faremo una bella partita».

È intervenuto nel corso della presentazione anche Roberto Ciferni, in rappresentanza dell’Associazione Stella del Mare. «Per noi sambenedettesi la Festa della Madonna della Marina è la Festa per eccellenza. Speriamo che questo possa essere il primo passo verso un evento a cadenza annuale. Oltre al resto, è bello vedere la politica comunale finalmente unita. Vi aspettiamo tutti Venerdì, ore 18 al Campo Europa».

Vittorio Massi, Presidente del Porto D’Ascoli Calcio: «Siamo onorati di essere stati chiamati a dare una mano: io e mio fratello Fausto siamo contenti di aiutare il prossimo supportando iniziative benefiche. Spero sia una partita bellissima, San Benedetto si merita questa e tante altre feste«.

La partita, proprio come un match ufficiale, sarà diretta da una terna arbitrale. Il commento, invece, sarà di Benedetto Marinangeli e Sandro Benigni. Anche Giordano Napolano, attualmente in forza al Porto d’Ascoli ma vecchio idolo della tifoseria rossoblù, ha concluso la presentazione con un augurio: «Vi faccio i complimenti per la bellissima iniziativa, conosco bene il campo: complimenti e in bocca al lupo, che vinca il migliore».