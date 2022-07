SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer vince 5-3 contro Napoli nella finalina di Lignano Sabbiadoro e conquista il bronzo nella Coppa Italia 2022.

Mister Oliviero Di Lorenzo, che deve rinunciare a due ‘big’ brasiliani come lo squalificato Eudin Silva e l’infortunato Brendo Chagas, schiera il quintetto titolare Costa-Miceli-Bernardo-Addarii-Percia Montani.

A passare in vantaggio, però, sono i partenopei con il gol del leader Moxedano. La Samb reagisce e il bomber Marcello Percia Montani inizia lo show firmando subito il pareggio, poi Bokinha timbra il nuovo momentaneo sorpasso.

I rossoblù continuano a lottare e ribaltano tutto con la doppietta personale di Luca Addarii e il tris dello stesso scatenato Percia Montani. Nel finale segna Giordani, ma finisce 5-3 per la Samb che si piazza al terzo posto in attesa delle Final Eight Scudetto in programma a Cagliari dal prossimo 5 agosto.

“Ci prendiamo questo terzo posto in Coppa Italia – dichiara Di Lorenzo -, anche se resta il rammarico per aver perso la semifinale contro Pisa. Abbiamo giocato una bella partita battendo nuovamente Napoli dopo la sfida di campionato, ora recuperiamo le forze e pensiamo a lavorare per arrivare al meglio alle finali Scudetto di Cagliari”.