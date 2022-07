SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sold-Out per la serata Cinegusto che si è tenuta ieri sera, domenica 24 luglio, presso l’ Hotel Smeraldo, con degustazioni enogastronomiche e la proiezione del Film “La Ballata dei Gusci Infranti” di Federica Biondi. La serata di lancio del San Benedetto International Film Festival, è stata un “piccolo assaggio” del contest vero e proprio che partirà questa sera, 25 Luglio, presso la Palazzina Azzurra.

La tanto attesa kermesse si rinnova ed oltre ai film in concorso ci sarà spazio anche per la danza, il teatro e nelle prossime serate anche per il Concorso Letterario “Midnight Dream”: cultura a tutto tondo in 6 serate che vedranno Giobbe Covatta fare da trait d’union tra le varie parti dello spettacolo.

I cortometraggi in concorso saranno: “Tutù” di Lorenzo Tiberia, “Apnea”di Emanuele Del Vecchio, “Diritto di Voto” di Gianluca Zonta, “L’altra Terra” di Daniele Pignatelli.

Fuori concorso il Film-Evento “Federica” di Ambrogio e Niccolò Crespi che saranno ospiti della Serata; in collegamento il Colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, il personaggio a cui si ispira la serie TV con Raul Bova, ma che viene raccontato nel docufilm “Capitano Ultimo, le ali del falco” con la regia di Ambrogio Crespi.

L’attore e regista teatrale Vincenzo Di Bonaventura proporrà un monologo liberamente tratto da “Canale Mussolini” di Antonio Pennacchi, libro che ha vinto il Premio Strega nel 2010.

La Scuola di Danza “Libellula” della Direttrice Artistica e Didattica, Maestra Camilla Ferraiolo, proporrà una performance di danza delle giovani Gaia Cicchi e Greta Gripshi.

Altri ospiti della serata saranno il Direttore Area Vasta Massimo Esposito e il Primario di– Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” Dottoressa Giuseppina Petrelli.

Per la serata è raccomandata la mascherina, info e prenotazioni : https://www.sanbenedettofilmfest.it/