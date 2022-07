SAN BENEDETTO – Ameth Fall, 31enne attaccante senegalese che nella stagione da poco conclusa ha vestito la maglia della Samb, è stato vittima di un’aggressione l’altra notte al Geko.

«Ero al Geko con i miei amici, questo arriva e mi fa “Avete finito di giocare?”. Rispondo di sì, e lui fa “Ma cosa fai qua? Devi andar via da San Benedetto”. “Ma che significa che devo andar via? Ce l’hai con me?”. Mi ha praticamente aggredito, io non ho risposto né mi sono difeso».

«Era solo?»

«Sì, era solo, è stata una sua iniziativa. Poi mi han detto che è uno che fa i danni, pare che abbia fatto altre aggressioni»

«Lo hai denunciato?»

«Certo, adesso vado in caserma a finire la denuncia, dato che sono stato anche in ospedale perché mi faceva male la testa. Sono rimasto un po’ sorpreso»

«Ho sentito anche Renzi al telefono, mi ha detto “Tu hai detto troppe cose…”. Gli ho risposto che non è che parlo, io dico la verità. A Scienziati nel Pallone mi chiedeste di lui e io vi risposi che era preciso. Poi, quando non ero ancora pagato, dicevo che… non ero ancora stato pagato»