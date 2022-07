SERVIGLIANO – Al via il NoSound Fest 2022, tra gli ospiti illustri dell’evento spicca il nome del cantautore scozzese con origini italiane Paolo Nutini, che molti ricorderanno per il suo singolo “Candy”, pezzo che nel 2009 riuscì ad entrare nella classifica dei venti singoli più venduti in Italia e non solo.

Giovedì 21 luglio alle ore 21 è il turno di Irama, che si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con “Ovunque Sarai”, mentre venerdì 22 luglio sempre alle ore 21 è il turno proprio di Nutini.

È già sold out invece il concerto di Blanco, previsto per sabato 23 luglio alle 21. Il cantante è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a “Brividi”.

Domenica 24 luglio alle ore 21 tocca ai Pinguini Tattici Nucleari con il loro “Dove Eravamo Rimasti Tout“, che sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop.

Mercoledì 24 agosto alle 21 sarà il momento di Frah Quintale, disco di platino con l’album d’esordio “Regardez Moi”, mentre giovedì 25 agosto alle ore 21 toccherà a Bresh + Massimo Pericolo.

Venerdì 26 agosto sempre alle ore 21 ci sarà Cosmo uno dei nomi di spicco della nuova musica italiana, mentre sabato 27 alle 21 arriveranno gli Psicologi Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu).

Il Festival si concluderà domenica 28 agosto con il concerto di Rkomi, che si svolgerà come sempre alle ore 21.

I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili sui circuiti: TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket. Il festival avrà luogo presso il Parco della Pace di Servigliano.