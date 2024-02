SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’annuncio dei giorni scorsi del ritorno anche per il 2024 del San.B Sound con il “Deejay Time” a tenere banco all’arena del campo sportivo “Nelson Mandela” il prossimo 30 agosto, ecco il nome del secondo artista che si unisce alla lineup dell’edizione di quest’anno.

Domenica 1 settembre, il palco apparterrà a Irama, che ha annunciato le date del suo tour dal vivo per il 2024 con la quale porterà, tra gli altri pezzi, anche “Tu no”, ballad con la quale è in corsa alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.

“Dopo una serata pensata per la generazione X con le atmosfere dance del Deejay Time – ha detto l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli – la seconda data del San.B Sound si rivolge a un pubblico giovane e agli appassionati delle sonorità contemporanee, con la musica di Irama. Sarà un’occasione irripetibile per il pubblico di ascoltare dal vivo il suo ultimo brano che è già un successo a Sanremo. Come avvenuto nelle passate edizioni, l’obiettivo del San.B Sound rimane quello di offrire divertimento e spettacolo per tutti i gusti”.

I biglietti saranno in vendita online dalle 14:00 del 9 febbraio e nelle biglietterie dalle 14:00 del 14 febbraio sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Ulteriori informazioni su sanbsound.it e besteventi.it.