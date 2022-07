FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 14 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Lo scontro tra due auto sulla strada Valle Marina a Monte Vidon Corrado ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Fermo, nella tarda mattinata di oggi, 14 luglio.

Dopo l’impatto una delle due macchine è finita in una scarpata e quindi nel campo sottostante.

Le persone alla guida sono state prese in cura dai sanitari e per una si è reso necessario il trasporto in eliambulanza nel frattempo giunta sul posto.

Oltre alla messa in sicurezza delle auto e dell’intero scenario incidentale si è provveduto anche alla necessaria assistenza all’eliambulanza atterrata nei pressi.