PORTO D’ASCOLI – Nella mattinata di oggi, 29 aprile, si è verificato un incidente tra due autovetture a Porto D’Ascoli. Precisamente all’altezza del pontino di Via Sgambati.

Sembra che lo stop per chi si immette da destra venga troppo spesso non rispettato. La macchina bianca avrebbe proceduto senza ridurre la velocità e il fuoristrada, proveniente da San Benedetto, non ha potuto evitare l’impatto.

Alle forze dell’ordine i rilievi del caso.