FERMO – Carabinieri in azione in questi giorni nel Fermano, come riportato in una nota dell’Arma giunta in redazione il 13 luglio.

I militari del Comando Provinciale di Fermo, insieme al Nil di Ascoli Piceno e alla Forestale fermana, hanno effettuato una serie di controlli nei cantieri edili.

Denunciato una persona per infrazioni relative alla sicurezza sul lavoro e rilevate varie infrazioni che hanno portato anche a delle multe.