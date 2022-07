SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli nella notte tra l’11 e 12 luglio in Riviera.

Dalla Compagnia sambenedettese riferiscono che stanotte un extracomunitario 38enne di San Benedetto, alla guida di una A3, non si è fermato all’alt della pattuglia dei carabinieri innescando inseguimento sulla Sopraelevata e mettendo il pericolo la pubblica sicurezza.

Raggiunto dai militari, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dall’Arma sambenedettese fanno sapere anche che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dato che è risultato positivo all’Alcol Test.