ESCLUSIVA, BOMBA, MAMMA MIA. Fonti di informazioni sambenedettesi hanno, negli ultimi giorni, annunciato e scoperto che Franco Fedeli, ex presidente della società rossoblu, vorrebbe tornare a San Benedetto per riprendersi la squadra di calcio.

Per quattro anni l’aveva tenuta in un campionato professionistico con alti (terzo e quarto posto, eliminata nei play off da Lecce e Cosenza, quindi ‘rischiando” la promozione) e bassi (poco sopra metà classifica per accedere ai play off ed essere eliminata subito), dopo un campionato di serie D vinto alla grande.

Non proprio quello che si aspettano i sambenedettesi ma c’è andato vicino.

Tornando allo scoop di certa informazione locale, possiamo soltanto far presente che gli affari di Fedeli vanno a gonfie vele: sta finendo di costruire il suo 60° super mercato (ma proprio super) nel centro di Pomezia, vicino al Liceo Scientifico. Grandissimo e moderno con addirittura uno spazio di quasi 100 mq tutto dedicato alle necessità degli animali.

Per chi ha poca memoria ricordo che l’intenzione di volersi riprendere la Samb la comunicò uffìcialmente l’estate scorsa ma si dovette fermare per via dell’impossibilità di riassumere la carica di presidente, visto il recente fallimento (“Ma mica la Samb è fallita con me”, la sua spiegazione che la Figc non ritenne valida.

Dopo un paio di mesi l’annuncio, tramite le nostre pagine, che un gestore dei suoi super mercati sarebbe disponibile a fare il presidente della nostra beneamata. Cliccate qui.

Il problema però è che ‘tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare’, mare che nel nostro caso si chiama Roberto Renzi. Ritenuto da molti un ostacolo che al momento appare insormontabile.

Appare sì ma mica tanto, visto che dopo i ‘presunti’ milioni tirati fuori per dirigere la Samb (prima malissimo poi con un successo esaltante) cozza con la sua ultima dichiarazione “I giocatori stiano tranquilli, entro oggi 30 giugno salderò i rimborsi spese e quant’altro non sono ancora riuscito a pagare”.

Cosa molto inaspettata quella di rimediare all’ultimo momento per quattro spiccioli. In riferimento a quanto ha detto nel momento in cui rilevò la Samb, spendendo 440 mila euro, i primi di tanti altri che furono necessari per accedere in serie D. Che sta succedendo? Non c’è dato di sapere. Da noi ma anche da quelli con cui parla ancora. Pare che ne sia rimasto soltanto uno.

La mia piccola considerazione è che la sofferenza economica attuale non prelude ad un futuro felice per la nostra squadra di calcio, fino a prova contraria. Non vorrei che quella gita presso il notaio per togliere la squadra a Kim Dae Jung finisse con un ennesimo disastro e stavolta con un salto all’indietro che potrebbe essere la Prima Categoria.

NELLA FOTO: Franco Fedeli nella sua Pomezia indica il luogo dove sorgerà il prossimo “Elite”