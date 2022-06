SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È ufficialmente iniziata l’estate! La stagione più attesa dell’anno, quella più desiderata e spensierata, che per molti significa solo mare, sole e tanto relax. Quest’anno, a farvi compagnia nei caldi weekend sulle coste italiane, ci sarà Alexa. A partire dal 25 giugno infatti, avrà inizio il tour estivo #AlexaOnTheBeach, che coinvolgerà quattro stabilimenti in altrettante regioni italiane, per quattro imperdibili tappe che vedranno protagonista Alexa. L’iniziativa parte questo weekend proprio dal Medusa Beach di San

Benedetto del Tronto.

Dal lungomare delle Marche Alexa movimenterà il fine settimana con tante sorprese per i bagnanti, a cui basterà dire “Alexa, accendi l’estate!” per riprodurre le hit del momento da Amazon Music e scatenarsi al ritmo dei tormentoni estivi.

Protagonisti anche i dispositivi Echo di ultima generazione, come Echo Show 15 ed Echo Buds, pronti a trasformare Alexa in una vera e propria animatrice vocale per l’occasione. I clienti che parteciperanno al tour #AlexaOnTheBeach potranno inoltre ritirare gadget brandizzati Alexa e scattare indimenticabili selfie nelle cornici fotografiche preparate per l’occasione.

Le prossime tappe del tour #AlexaOnTheBeach saranno:

2, 3 luglio, Fregene, Gilda On The Beach.

9, 10 luglio, Orbetello, Playa Paraíso.

16, 17 luglio, Santa Margherita Ligure, Bagni Sirena.

