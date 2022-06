SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo essersi aggiudicata la passata edizione del Torneo 8 Nazioni, la Nazionale Under 20 domani fa il suo esordio nella competizione contro i pari età della Polonia. Alberto Bollini per questa nuova sfida ha convocato 21 giocatori (dagli originari 23, due defezioni: Riccardo Calafiori per problemi fisici e Gaetano Pio Oristanio perché convocato in Under 21) che domani alle 17.30 (diretta Rai Sport HD) allo stadio ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto rinnoveranno la sfida con i polacchi, la stessa partita con cui si è iniziato il Torneo lo scorso anno e che gli Azzurrini hanno vinto 2-0: “ Quella dello scorso anno, è stata un’esperienza emozionante afferma il tecnico Azzurro – perché siamo riusciti a creare un’armonia in un gruppo così eterogeneo considerando che nella squadra hanno ruotato giocatori provenienti dalla Primavera, dalla Serie B e C. L’elemento caratteriale è stato determinante per creare le sinergie che hanno reso il nostro gioco vincente. E’ grazie a questo che nelle 7 partite disputate siamo riusciti a mettere in campo la nostra proposta di gioco, raggiungendo per lunghi tratti delle gare, il dominio del campo. Il riscontro del pubblico, poi, è stato entusiasmante: ricordo ancora la partita giocata contro la Germania ad Ascoli con lo stadio pieno e festante: una carica incredibile”.

Di nuovo la Polonia: “Abbiamo cominciato bene lo scorso anno e cercheremo di fare altrettanto domani, consapevoli del fatto che avremo davanti una squadra forte con almeno 6 elementi che giocano nella prima serie. Chi è abituato a questi livelli sviluppa una velocità sia fisica che di pensiero difficile da contrastare. Ma siamo attrezzati – conclude Bollini – e domani sarà una bella partita”.

Ingresso Stadio. Per assistere alla partita, gli spettatori dovranno presentarsi all’ingresso muniti di tagliando che è possibile scaricare gratuitamente dal sito federale www.figc.it o da www.vivaticket.it

Lista dei convocati

Portieri: Alessandro Sorrentino (Pescara), Giovanni Garofani (Juventus);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Nicolò Savona (Juventus), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Andrea Papetti (Brescia), Christian Dalle Mura ( Pordenone), Giorgio Cittadini (Atalanta), Matteo Ruggeri (Salernitana);

Centrocampisti: Alessandro Mercati (Montevarchi), Simone Panada (Atalanta), Aldo Florenzi (Cosenza), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Nikola Sekulov (Juventus), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia);

Attaccanti: Nicolò Cudrig (Juventus), Cosimo Marco Da Graca (Juventus), Nicholas Bonfanti (Modena), Jacopo Desogus (Cagliari), Lorenzo Di Stefano (Sampdoria).

Staff: Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Segretario, Fabio Ferappi; Allenatore, Alberto Bollini; Vice Allenatore, Enrico Battisti; Preparatore Atletico, Marco Montini; Preparatore Portieri, Graziano Vinti; Match Analyst, Francesco Donzella; Nutrizionista, Cristian Petri; Medici, Luca Labianca, Alessandro Carrozzo e Lorenzo Sapegno; Fisioterapisti, Tommaso Cannata e Andrea Cantera.

Il calendario dell’Italia

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA

17 novembre 2022: Romania-ITALIA

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania