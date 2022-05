SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Importante appuntamento a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna ” Incontri con l’autore “, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura ” e dalla libreria Libri ed eventi con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche. Sabato 4 giugno, alle ore 18, presso Harena, il regista Pupi Avati presenterà il suo libro ” “L’alta fantasia“. Dialogheranno con lui Italo Moscati e Isabella Borghese.

Pupi Avati, regista, sceneggiatore e produttore, è uno dei maestri riconosciuti del cinema italiano. Come autore ha pubblicato l’autobiografia bestseller “La grande invenzione” (Rizzoli 2013) e due romanzi di successo: “Il ragazzo in soffitta” (Guanda 2015) e “Il Signor Diavolo” (Guanda 2018).

Il libro: Ravenna, 1321: esiliato e misconosciuto, Dante Alighieri esala l’ultimo respiro. Nel convento delle clarisse di Santo Stefano degli Ulivi, l’albero di mele selvatiche che le suore chiamano “l’albero del Paradiso” smette misteriosamente di dare frutti. Trent’anni dopo Giovanni Boccaccio, studioso appassionato dell’opera dantesca, riceve un incarico singolare: andare in quel convento, dove risiede la figlia di Dante, divenuta monaca con il nome di suor Beatrice, e consegnarle un risarcimento in denaro per l’esilio ingiustamente subito da suo padre. Sarà un viaggio di riparazione e di scoperta, ma anche di fatica e pericoli, non ultima l’accoglienza non sempre entusiastica ricevuta dai conventi dove l’opera del Sommo è ancora vietata, in odore di eresia. E per Boccaccio sarà l’occasione di riandare ai momenti più importanti della vita dell’Alighieri: le sensibilità di bambino e l’incontro con Beatrice, la politica e i tradimenti, l’amarezza della cacciata da Firenze, il tormento e l’estasi della scrittura. Trovando conferma, lui, scrittore, di quanto il dolore promuova l’essere umano a una più alta conoscenza. Pupi Avati ci consegna con il suo nuovo romanzo l’opera di tre vite: l’incontro inaspettato attraverso i secoli tra un regista e scrittore e due maestri della cultura italiana. Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante, la ricostruzione di un Medioevo vero, sporco.

Per informazioni e prenotazioni: iluoghidellascrittura.mm@gmail.com o al numero: 338 7000773