SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato presentato questa mattina, in una conferenza stampa indetta dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Marche (Uici) e dall’Unione Italiana Sport Per tutti regionale (Uisp), un corso di vela dedicato a ragazzi e adulti ciechi o ipovedenti.

Il progetto, dal titolo “Vela per tutti”, promosso insieme al Comitato giovani dell’Uici Marche, ha fatto registrare il tutto esaurito nelle iscrizioni a pochi giorni al lancio. L’evento si svolgerà a San Benedetto del Tronto dal 5 al 10 giugno su una barca ‘Hanse 370’ di 11,35 metri. Nell’equipaggio ci saranno un formatore nazionale Uisp Vela più un istruttore di supporto e come base si utilizzerà il porto turistico di San Benedetto Del Tronto. Il corso sarà strutturato su 6 uscite complessive di 4 ore: ogni giorno potranno uscire 2 gruppi di 5/6 persone. Il primo gruppo farà lezione dalle 8.30 alle 12.30, il secondo dalle 15 alle 19.

La prima uscita sarà dedicata all’accoglienza, alla conoscenza della barca e sull’uso delle dotazioni di sicurezza; la prima uscita in mare, insomma, servirà per tranquillizzare i corsisti e per prendere le misure con la barca, con un debriefing finale con discussione sulle criticità e sulle emozioni. La seconda uscita in mare, preceduta da una presentazione del programma giornaliero e da un controllo dell’imbarcazione, verterà sulle andature e sulla ricerca di regolazione delle vele utilizzando la sensibilità degli allievi, fermando infine la velatura. La terza uscita comprenderà l’uso della radio a bordo e il mettere in relazione il binomio vento-sbandamento della barca. La quarta, quinta e sesta uscita si occuperanno invece dell’impiego di terzaroli, controllo randa e virata in cappa.

Oltre all’abbigliamento per il corso di vela occorrerà portare un paio di scarpe o sandali con suola in gomma, una felpa o giubbetto antivento. In caso di cattivo tempo si rientrerà in porto e si farà lezione lì. Sarà obbligatorio presentare un certificato medico sportivo, come quelli utilizzati per l’accesso nelle palestre e piscine.

Alla conferenza stampa di stamane sono intervenuti Simone Ricciatti (presidente Uisp Marche), Cristiano Vittori (presidente Uici Marche), Daniel Claudio Ficcandenti (presidente Uisp territoriale Ascoli Piceno), Elio Costantini (segretario generale Uisp territoriale Ascoli Piceno) e Andrea Sanguigni (assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto).

Così ha aperto la conferenza Cristiano Vittori: “Questo corso di vela sarà la prima iniziativa di questo genere nelle Marche. Abbiamo già raccolto adesione da tutta Italia in quanto nelle altre località ci saranno a venire. È stata una scommessa vinta: lo sport deve essere di tutti e per tutti, aiuta a muoversi, a sviluppare abilità manuali e cognitive.

L’assessore Andrea Sanguigni ha dichiarato: “Un messaggio bello che include lo sport e, perché no, il turismo. Spero che questo corso di vela sia un gran successo, che venga rinnovato e ampliato di un gran numero di partecipanti. Il mare non pone limiti, è uguale per tutti; chi è lì non ha disabilità. La disabilità è di chi la vuole vedere”

“Questo progetto sposa perfettamente la mentalità della Uisp – ha commentato Simone Racciatti -. Promuoviamo uno sport in cui al centro c’è la persona. Al di là dei comitati paralimpici, ci sono enti di promozione sportiva che promuovono l’inclusione delle persone, perché in questo modo si crea benessere. Queste collaborazioni vogliono creare unioni tra persone, al di là di ogni difficoltà”.

Successivamente è intervenuto Daniele Ficcadenti, presidente Uisp territoriale Ascoli Piceno: “Siamo orgogliosi e contenti di poter ospitare questo evento a San Benedetto. Viviamo lo sport in un’altra forma, per tutti, con un risvolto sociale. Un’iniziativa valevole, per uno sport che molto spesso viene accantonato da diversi enti”.

L’ultima osservazione è stata di Elio Constantini, segretario generale Uisp territoriale Ascoli Piceno: “Ci impegniamo per fare uno sport nel sociale e per tutti. Abbiamo fatto già fatto attività come tiro con l’arco, e ora stiamo già allestendo nuovi progetti. Speriamo che la nuova amministrazione ci dia una mano in modo più fattivo rispetto alla passata. A noi interessa la disabilità, far fare sport a tutti in modo inclusivo e per il benessere della persona”.