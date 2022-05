GROTTAMMARE – In occasione dell’apertura delle iscrizioni al prossimo anno educativo del Centro Infanzia “Pollicino”, l’amministrazione comunale promuove un “Open Day” per permettere alle famiglie di conoscere la struttura in via Promessi Sposi.

L’appuntamento è fissato a venerdì 3 giugno, dalle ore 16 alle ore 18. Maggiori informazioni al numero 348.4894197.

Sempre a partire dal 3 giugno, saranno disponibili sul sito web o direttamente negli uffici dei Servizi sociali il bando e i moduli per richiedere l’ammissione al nido. Le domande potranno essere presentate fino al 4 luglio.

Il centro Infanzia “Pollicino” accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la

finalità di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere e affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita.

Il servizio educativo si svolge nell’arco di 11 mesi, da settembre a luglio. Rientra nella sfera dei servizi a

domanda individuale i cui costi vengono stabiliti annualmente con delibera di Giunta (per l’anno 2022/23 D.G. numero 96/2022-allegato A).

L’attuale Pollicino è stato inaugurato il 19 settembre 2021, quando ha lasciato la sede di via Toscanini per trasferirsi in una struttura di recente realizzazione nel quartiere “Ex Ferriera”, vicino al Bosco dell’Allegria, la più grande area verde pubblica della Città di Grottammare. Il nuovo “Pollicino” può ospitare fino a 31 bambini.

Per leggere il regolamento completo dell’asilo nido Pollicino clicca qui.