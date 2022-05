TERAMO – Contrasto allo spaccio di droghe.

Come riportato da una nota stampa, giunta in redazione il 27 maggio, dalla Questura di Teramo, blitz di Polizia di Stato e Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di una donna residente nell’entroterra teramano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sotto sequestro 180 grammi di cocaina e 81 di eroina, rinvenute nella provincia di Teramo dalle Forze dell’Ordine.

Sequestrati anche, oltre agli involucri, dei bilancini di precisione.