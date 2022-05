PINETO – Al termine della gara abbiamo intervistato anche l’attaccante Federico Cardella e l’ex capitano rossoblu Marco Pezzotti.

Cardella: “Abbiamo fatto un grande girone di ritorno, non ho più parole per i tifosi oggi sono venuti in cinquecento, un’emozione indescrivibile. Questa doppietta per me conta tanto e sono felice di aver aiutato la squadra ad andare ai play-off. Ora ci godiamo questa giornata e poi pensiamo al Tolentino. Il rigore? Immaginavo che il portiere rimanesse fermo e infatti ho incrociato il tiro. A fine partite me lo ha anche detto. I miei gol li dedico ai miei gol ai miei nipoti e alla mia ragazza. Prossimo anno? Ho ancora un anno di contratto qui, rimarrei molto volentieri ma prima penso al campo”.

Pezzotti: “È stata una partita emozionante e l’ho sentita molto. Avrei preferito non giocarla ma devo essere un professionista. Ogni tanto cantavo i cori dei tifosi, San Benedetto è la mia seconda città. È stata una bella partita, siamo passati in vantaggio poi la Samb ha dato qualcosa in più e si è meritata i play-off. Spero che possa tornare in categorie più alte “.