SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa, martedì 10 maggio, la ventiseiesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Vittoria a tavolino per 6-0 per San Benedetto City contro Atletico Ascoli 2000. Inizialmente a pochi minuti dalla gara i rossoblu sul parziale di 6-4 (marcatori Persico, doppietta Palanca e tripletta Catania), un giocatore ospite ha aggredito il direttore di gara, il quale ha fischiato la fine della partita anticipatamente e il giudice sportivo a decretato la vittoria a tavolino della formazione di mister Michetti. Con questa vittoria salgono a 36 punti.

Vittoria anche per Sporting Grottammare che vince per 3-7 in trasferta presso il Palazzetto “B. Speca”, contro Sordapicena. Per la formazione di Lini a segno: Voltattorni, Poggi, Deogratias, Lini, doppietta Di Berardino e un autogol. Invece per la formazione di Merlini marcano Fagioli e doppietta di Konaté. I grottammaresi salgono a 37 punti in classifica mentre i rossoblu rimangono ad un punto.