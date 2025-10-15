GROTTAMMARE – Sabato 18 e 25 ottobre, alle ore 11, il progetto “Fun & Play sperimentale” della FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) arriva a Grottammare per due giornate all’insegna del gioco, dello sport e del valore della condivisione, intitolate “Il calcio è di tutti”. L’iniziativa è organizzata dall’ASD Sporting Grottammare, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale ed è rivolta ad aspiranti calciatrici e calciatori dagli 8 anni in su, con disabilità intellettivo-relazionale.

Le attività si svolgeranno presso lo Sporting Village in via Pertini, 3 e la partecipazione sarà gratuita.

Il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi ha dichiarato:” Grottammare è una città che mette le persone al centro. Lo sport è uno dei linguaggi più forti per promuovere uguaglianza e rispetto. Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio un progetto che dà valore

alla condivisione e alla gioia di stare insieme”.

Ha poi proseguito il presidente dell’ASD Sporting Grottammare Pasqualino Santori:” Sarà una sfida entusiasmante. Non puntiamo ai numeri, ma a creare un punto di partenza solido, che permetta a chi spesso resta ai margini del mondo sportivo di sentirsi parte di una squadra. È un progetto nato dal cuore e che speriamo possa crescere nel tempo”.

Per informazioni: 339.4006809 – info@sportinggrottammare.it