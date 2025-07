SAN BENEDETTO – Si è conclusa la quinta edizione del Camp “Divertimento & Inclusione”, organizzato con grande successo a San Benedetto del Tronto da Aps Sordapicena Sociale, Asd Sordapicena Sportiva e Aps Coda Italia. Una settimana intensa che ha coinvolto ben 60 bambini e ragazzi tra i 7 e i 15 anni – sordi, udenti e Coda (figli udenti di genitori sordi) – provenienti da tutta Italia.

Un camp davvero speciale, pensato per garantire accessibilità a 360°, grazie alla presenza di interpreti Lis (Lingua dei Segni Italiana), assistenti alla comunicazione ed educatori sordi che hanno accompagnato i partecipanti in ogni attività, creando un ambiente davvero inclusivo e stimolante.

Grazie al prezioso sostegno dell’8×1000 della Chiesa Valdese, venti bambini hanno potuto partecipare gratuitamente, mentre l’Aps Sordapicena Sociale ha messo a disposizione per tutti l’ospitalità presso l’Ostello Ipsia da essa gestito.

Il programma delle attività era un concentrato di avventura, scoperta e divertimento con sport acquatici presso la Lega Navale, visita al Museo Ittico e uscita in barca con avvistamento delfini a cura dell’Asd Argonauti, nell’ambito dell’Ecofestival della cucina marinara promosso dal comune di San Benedetto, Parco avventura, Acquapark e molto altro ancora.

Momenti memorabili anche alla fabbrica Barilla, che ha accolto i ragazzi con una visita allo stabilimento, fornito i prodotti per le merende e le colazioni dell’intero camp e omaggiato tutti i partecipanti. Un ringraziamento va anche a Equilibra, che ha donato creme solari e doposole per tutti i bambini e a Nerea, per l’acqua fresca sempre a portata di mano.

Un ringraziamento speciale va alla Martin Padel di Boris Giorgetti, che ha gentilmente messo a disposizione gratuitamente l’intero impianto sportivo, e al maestro nazionale spagnolo Juan Francisco Zambrana, che ha diretto con grande professionalità l’allenamento simultaneo di tutti i sessanta bambini presenti.

Prosegue inoltre la preziosa collaborazione con Liza Offreda, coach della Juventus Academy DC Metro di Washington D.C., che insieme a Giuseppe Cirrone – recentemente eletto miglior portiere al mondo al World Deaf Futsal Championship 2025 – ha guidato i bambini in un’entusiasmante lezione di calcio.

«Il Camp “Divertimento & Inclusione” – hanno commentato gli organizzatori – si conferma così un appuntamento irrinunciabile: un’esperienza intensa e significativa, dove il gioco, la condivisione e il rispetto delle differenze si fondono per creare legami autentici e momenti che restano nel cuore. Alla prossima edizione, per continuare a costruire insieme un mondo più inclusivo, divertente e accessibile».