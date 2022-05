TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 10 maggio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei pompieri del Comando di Teramo, si è recata a Valviano di Cellino Attanasio, a seguito di un incidente avvenuto con un mezzo agricolo. Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna 71enne mentre utilizzava una motozappa nei pressi della sua abitazione.

La donna, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Val Vomano, è stata travolta dal mezzo agricolo che l’ha ferita gravemente agli arti inferiori, con la gamba sinistra rimasta incastrata tra le zappe del mezzo agricolo. I vigili del fuoco, hanno smontato un settore di lame della zappatrice per liberare la gamba della malcapitata.

Le prime cure sono state portate dal personale sanitario del 118 di Atri. Sul posto è stata inviata anche l’eliambulanza del 118, con cui la donna è stata trasportata in ospedale.