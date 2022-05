SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa, venerdì 29 aprile, la venticinquesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Sconfitta per San Benedetto City, che viene battuto al “Palarozzi” da Amici 84 per 9-6. Per la formazione di Michetti non bastano le marcature di De Carolis, Pasquali e le doppiette di Bastianelli e Bollettini. Ora i rossoblu scivolano al 6° posto a 33 punti, fuori dalla zona play-off. Inoltre in settimana è stata recuperata la partita contro L’Altro Sport, dove la capolista ha vinto 3-4.

Tre punti importanti per Sporting Grottammare che batte Truentin Lama per 6-3, presso la Palestra dell’Istituto “P. Fazzini”. Per la formazione di Lini decisive le marcature di Acquaroli, la doppietta di Fioravanti e la tripletta di Deogratias. Con questa vittoria grottammarese si porta a 34 punti al 5° posto in piena zona play-off.

Sconfitta a tavolino 6-0 per Sordapicena contro Amatrice C5. La squadra sambenedettese si è ritirata a pochi minuti dal termine della gara sul parziale di 7-4 per i padroni di casa (marcature di Andrea Santori, Camela e Fagioli doppietta) e sono stati penalizzati di un punto. In settimana doveva essere giocata la gara contro L’Altro Sport, ma per mancanza di giocatori i rossoblu hanno perso a tavolino per 6-0 e sono stati penalizzati di un altro punto.