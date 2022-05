SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Allenamento congiunto con l’Atletico Terme Fiuggi per la Juniores rossoblu guidata da Zappalà, che si prepara per le ultime due gare di campionato ed è stato anche un’occasione per osservare i giovani calciatori più interessanti. Di seguito il comunicato della società.

“Nella giornata di ieri la nostra Juniores è stata impegnata al Merlini in un allenamento congiunto con i parietà dell’Atletico Terme Fiuggi. Un buon test per i ragazzi di mister Zappalà in vista delle ultime due gare di campionato che potrebbero aprire ai rossoblù le porte dei play-off di categoria.

E’ stata anche l’occasione per visionare qualche giovane interessante che ha preso parte all’allenamento (classi 2004 e 2005), in attesa di iniziare, sempre nel mese di maggio, una serie di provini sul territorio. L’obiettivo, come dichiarato nei giorni scorsi, è quello di far ripartire tutte le squadre del settore giovanile così come la scuola calcio”.