di Marco Romani

SAN BENEDETTO – Sabato 12 Aprile si e’ svolta l’ ultima partita del campionato della Juniores Nazionali Under 19.

La Sambenedettese Juniores grazie alla vittoria per 5 a 0 sulla Civitanovese si classifica al 3° posto, del girone G, conquistando il pass per i Play Off per poter accedere alle Finali Nazionali.

Ai play off accedono anche la seconda classificata Recanatese, la quarta classificata Ancona e la quinta classificata Castelfidardo. Di diritto, essendo la vincente del girone G, accede direttamente alla Finali Nazionali l’ Atletico Ascoli guidata dal Mister Sambenedettese Daniele Romandini a cui facciamo i nostri complimenti per questo meritatissimo successo.

SEMIFINALI PLAY OFF

Venerdi 18 Aprile RECANATESE – CASTELFIDARDO

Venerdi 18 Aprile SAMBENEDETTESE – ANCONA

FINALE PLAY OFF

Sabato 26 Aprile FINALE TRA LE VINCENTI DELLE SEMIFINALI

Dovremo quindi attendere Sabato 26 Aprile per conoscere la seconda squadra che accedera’ alle Finali Nazionali di ogni girone insieme alla vincente del singolo campionato. In seguito la prima classificata e la vincente del play off di ogni singolo girone si scontrera’ con la qualificata di un altro girone per poi arrivare alla finalissima che decretera’ la vincente Nazionale della Juniores Under 19. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi in special modo ai nostri ragazzi della Sambenedettese Juniores U 19 capitanati dal mister Fabio Saggiomo che sono il futuro di una grande Sambenedettese e con la speranza che qualche giovane esordisse in questo fine campionato con la prima squadra. Nella rosa di questa Juniores troviamo anche il portiere Matteo Grillo che fa’ parte della rosa della prima squadra della Sambenedettese in cui lo scorso anno ha esordito ed entrando nella storia come il portiere piu’ giovane che abbia mai esordito nella sambenedettese. Inoltre visto che e’ infortunato un in bocca a lupo a Matteo per una pronta guarigione.

VENERDI 18 APRILE alle ore 16.00 tutti al Campo Sportivo Ciarrocchi a sostenere la SAMBENEDETTESE JUNIORES contro la squadra dorica. FORZA RAGAZZI SIAMO CON VOI

SAMBENEDETTESE – CIVITANOVESE 5-0

SAMBENEDETTESE: Dell’Oglio, Grossi, Contartese, Natalini, Cameli, Fabrizi, Vagnoni, Cardinali, Rossi, Camela, Incelli. A disp: Coccia, Laraia, Troka, Salvatore, Mascaretti, De Sanctis, Mancini, Maloni, De Luca. All: Francesco Mazzagufo



CIVITANOVESE: Massenz, Gattafoni, Silvestri, Cirilli, Romagnoli, Cappella, Santini, Marcaccio, Zepponi, Traini, Pompili. A disp: Renzi, Tramannoni, Iachini, Vesprini, Calcinari, Luca, Renzi, Martini, Pollastrelli. All: Andrea Mercanti

MARCATORI: 25’ Contartese, 28’ Incelli, 4’st Rossi, 45’st Cardinali, 48’st Maloni



Le formazioni dei vari gironi qualificate per la Fase Finale e i Playoff:



Girone A

Prima Classificata: CHISOLA

Playoff: BRA, VADO, CHIERI

Girone B

Prima Classificata: FOLGORE CARATESE