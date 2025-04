Di Marco Romani

SAN BENEDETTO – Un pareggio che vale come una vittoria per la Juniores della Sambenedettese, che venerdi 16 aprile 2025 al Campo Sportivo “Ciarrocchi”, davanti a un pubblico numeroso e caloroso, tiene testa all’Ancona in una gara epica e carica di emozioni. Mister Fabio Saggiomo, costretto in tribuna per squalifica, assiste a distanza a una vera battaglia sportiva dei suoi ragazzi.

La partita si mette subito in salita: dopo appena 20 secondi, l’arbitro estrae un rosso diretto ai danni del difensore Fabrizi per un dubbio fallo, lasciando i rossoblù in dieci per quasi tutta la gara. Nonostante l’inferiorità numerica, la Samb lotta con orgoglio e resiste agli attacchi dell’Ancona, che a sua volta resta in dieci nel corso della ripresa per un’espulsione che ristabilisce la parità numerica.

Lo 0-0 finale nei tempi regolamentari manda le squadre ai supplementari, dove arriva un ulteriore colpo di scena: il portiere Dell’Oglio viene espulso per un’uscita fallosa fuori area, lasciando la Samb in nove uomini. Ma i ragazzi di Saggiomo non mollano e mettono il cuore oltre l’ostacolo.

A conti fatti, i rossoblù hanno varie occasioni da gol e colpiscono un palo e una traversa, mentre il capitano Camela, salva il risultato con un miracoloso intervento sulla linea di porta. ll risultato non si sblocca neppure dopo i tempi supplementari e la partita termina 0-0.

Grazie alla migliore posizione in classifica, è la Sambenedettese ad accedere al turno successivo dei play-off, dove affronterà la Recanatese sabato 26 aprile 2025, nella città leopardiana.

In palio l’accesso alle fasi nazionali, dove le vincenti dei vari gironi si daranno battaglia per conquistare il titolo di campioni d’Italia.

Per concludere mi auguro che chi di dovere pubblicizzi di piu’ le partite dela nostra seconda squadra, per portare ancora piu’ pubblico e per dare piu’ importanza e soddisfazioni ai nostri ragazzi rossoblu’.

Forza Samb!