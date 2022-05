FERMO – Criminalità in azione su Internet in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato, nel Fermano, quattro persone per truffa sul Web.

Nei casi accertati dai militari la modalità era praticamente la stessa, false vendite per acquisire soldi e merce mai consegnata.

Come riportato in una nota dell’Arma fermana, giunta in redazione il 2 maggio, le indagini proseguono per evitare che diverse persone caschino nella rete dei truffatori.