SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post-gara abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le dichiarazioni dell’attaccante Daniele Ferri Marini e del capitano degli abruzzesi Ivan Speranza.

Ferri Marini: “Sono due settimane che dico al mister che mi bastava una palla per segnare – afferma ridendo. – Non è stato facile per me questo periodo a causa degli infortuni, ringrazio la società, il presidente, i miei compagni e la mia famiglia per essermi stati vicini. Il gol lo dedico al nostro magazziniere, per la scomparsa di sua madre, e alla mia famiglia”.

Speranza: “Nei primi venti minuti abbiamo subito la Samb, dopo il nostro gol siamo riusciti a gestire meglio la palla. Abbiamo fatto una buona prova peccato uscire da qui a mani vuote. Fall e Cardella sono due giocatori importanti per la categoria, non sono facili da marcare. Nel secondo tempo l’unica occasione loro è stata il gol di Ferri Marini, se segnavamo il rigore potevamo portarla a casa. Non è un periodo fortunato e positivo, quello che stiamo facendo non basta”.