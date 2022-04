Porterà in scena lo scoppiettante spettacolo “Annozero Academy Show” , costruito sull’arte animatoria con circa cento ragazzi provenienti da tutta Italia. Dopo 4 giorni di esperienze formative al Residence “Terrazze” di Grottammare, diventato ormai da anni il baricentro per l’animazione turistica italiana portando lustro al paese e a tutta la riviera, i ragazzi daranno prova al Kursaal delle loro qualità artistiche e della loro formazione.

Il proprietario di “Annozero Turismo” Carmelo Di Flora , ha decantato le qualità del complesso turistico gestito da Nicola Ljuljdjuraj, che è stato scelto tra tantissime strutture che si sono proposte, per la sua altissima professionalità e cordialità.

Appuntamento quindi al Teatro Kursaal per un evento unico in collaborazione con l’Associazione Lido degli Aranci e patrocinato dal Comune di Grottammare. L’ingresso è gratuito, non mancate!